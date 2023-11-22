Цього літа Роман Яремчіук змінив команду. Після провального сезону за Брюгге форвард збірної України перебрався на правах оренди у Валенсію.

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Втім справи 27-річного гравця у іспанській команді поки не складаються. У восьми матчах за "кажанів" Роман не зробив жодної результативної дії.

Тим часом, бельгійські ЗМІ пишуть про те, що Валенсія взимку має намір припинити оренду Яремчука та відправити його назад у Брюгге. При цьому "чорно-сині" вже нібито мають варіант із влаштуванням Романа.

Інтерес до українця проявляє італійська Болонья, яка наразі посідає 8 місце в Серії А. Команда Тьяго Мотти знаходиться у пошуках дублера для основного нападника Джошуа Зіркзее. Голандець цього сезону оформив вже чотири голи.

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Цікаво, що однією із альтернатив для Яремчука Болонья розглядає Уго Дуро. Саме іспанець наразі виграє конкуренцію у українця в Валенсії, забивши шість голів цього сезону.

Відзначимо, що контракт Яремчука із Брюгге завершується влітку 2026 року. Валенсія поки йде дев'ятою у чемпіонаті Іспанії, відстаючи на три бали від єврокубкової зони.