В четверг, 2 ноября, Валенсия сыграет матч первого круга Кубка Короля. Соперником "летучих мышей" будет Логроньес. В преддверии кубкового противостояния главный тренер валенсийцев Рубен Бараха назвал причину отсутствия большой игровой практики у Романа.

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Чего не хватает Яремчуку в новой команде?

Наставник Валенсии анонсировал выход Яремчука в матче Кубка Испании и рассказал, чего так не хватает украинскому нападающему, чтобы сыграть в Ла Лиге.

Роман – один из тех, кто реже участвует в матчах, и я надеюсь, что в кубковой встрече он получит больше минут и почувствует уверенность. Если он покажет хорошую игру, то будет чувствовать себя частью команды. Когда игрок приезжает в последние дни трансферного окна, он не сразу отвечает требованиям тренера. Требуется некоторое время на адаптацию,

– сказал наставник "летучих мышей".

Отметим! Поединок первого круга Кубка Короля Логроньес – Валенсия начнется 2 ноября в 21:00 (по Киеву).

Напомним, что аренда Яремчука с Валенсией рассчитана до конца текущего сезона-2023/2024. После чего Роман вернется в расположение бельгийского Брюгге, где он тоже не смог себя зарекомендовать. Хотя в свое время отлично за другой бельгийский клуб – Гент. Однажды по наклонной пошла футбольная карьера львовянина, что очень досадно.

В футболке "летучих мышей" форвард сборной Украины принял участие в 5 поединках (суммарно провел на поле 146 минут). Пока еще не запомнился результативными действиями.

К слову, Валенсия после 11 туров Ла Лиги идет 9-ю, имея в своем активе 15 баллов. В СМИ была информация, что следующие два тура против Гранады и Реала будут ключевыми для украинского нападающего в составе "летучих мышей".