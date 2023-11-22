В инсайде идет речь о том, что у украинского форварда есть проблемы в общении с латиноамериканцами "летучих мышей". Также испанское издание напоминает эпизод, в котором Роман не пошел поблагодарить болельщиков после матча против Гранады. Яремчук сразу направился в подтрибунное помещение.

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Яремчук: Что за ерунда вы пишете?

Форвард из Львова уже отреагировал на эти слухи. В комментариях под публикацией украинского инстаграм-профиля Роман оставил комментарий: "Что за ерунду вы пишете?".

На что получил ответ от одного из подписчиков: "Хочешь сказать, что адаптировался?" И тут Роман не промолчал, резко ответив на комментарий болельщика, в котором опроверг инсайд Marca.

Если я играю плохо, это не значит, что у меня проблемы в коллективе, никогда таких не было… Уже просто напишите "Яремчук – дно". К сожалению, это все, что вы можете сделать!

– написал в ответ нападающий "летучих мышей".

После чего Яремчук еще добавил, что такие люди создают фейки, создающие плохое впечатление о человеке. Роман посоветовал следить и читать только проверенную информацию.

Отметим, что 27-летний форвард переживает не самый легкий период своей карьеры. Роман никак не может найти свою игру, которую он показывал еще в бельгийском Генте, за который играл до конца июля 2021 года. После чего не сумел закрепиться в Бенфике и Брюгге, которому принадлежит контракт украинца (до 30 июня 2026).

С сентября 2023 играет в аренде в Валенсии, которая рассчитана до конца текущего сезона-2023/2024. В футболке "летучих мышей" Яремчук принял участие в 8 матчах, но пока не открыл счет своих результативных действий за клуб Ла Лиги. В его пассиве только одна желтая карточка.

Также Яремчук вошел в заявку сборной Украины на отборочный матч на Евро-2024 против Италии, но на поле так и не появился. Ключевая встреча окончилась нулями на табло. Италия благодаря мировой вышла в финальную часть Евро-2024, за которую Украине придется посоревноваться из-за плей-офф.