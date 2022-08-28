Украинские игроки этим летом пользуются спросом на футбольном трансферном рынке. Александр Зинченко сменил Манчестер Сити на Арсенал, а Брентфорд подписал Егора Ярмолюка.

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Также близок к смене клуба Роман Яремчук. Среди претендентов назывались Эвертон и Севилья. Однако пока украинец близок к возвращению в Бельгию.

СМИ пишут, что чемпион страны Брюгге сделал предложение Бенфике по трансферу Яремчука и согласилась его продать. Причиной тому стало решение лиссабонцев не продавать Гонсалу Рамуша, основного центрфорварда.

"Орлы" планировали заработать около 20 миллионов евро на продаже нападающего сборной Украины. Но СМИ пишут, что эта сумма будет меньше.

Яремчук не закрепился в Бенфике

Напомним, что Роман переехал в Лиссабон в 2021 году. За него "орлы" заплатили Генту 18,5 миллиона евро. Однако стать игроком основы украинец не может и чаще выходит на смену.

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Даже после ухода Дарвина Нуньеса в Ливерпуль основными центрфорвардами команды являются Гонсалу Рамуш и Рафа Силва. За это время Яремчук провел за лиссабонцев 47 матча, отличившись 9 голами и пятью ассистами.

Кстати, другой украинец Руслан Малиновский также близок к смене клуба. Игроком интересуются Ноттингем Форест, Марсель и Тоттенхэм. Украинец даже отказался от перехода во французскую команду, потому что хочет играть в Лондоне.