Этим летом украинские игроки пользуются спросом на трансферном рынке. К примеру, Александр Зинченко сменил Манчестер Сити на Арсенал, а Брентфорд подписал Егора Ярмолюка.

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Также сменить клуб может и Роман Яремчук. В СМИ появилась новость, что форвардом Бенфики интересуются в трех топ-лигах. Среди претендентов – Севилья и Эвертон, где выступает Виталий Миколенко.

Правда, приоритетным вариантом для "ирисок" является форвард Брайтона Нил Мопе. Также интерес к Яремчуку и со стороны представителя немецкой Бундеслиги, однако сам клуб не называется. Вероятная сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Как дела у Яремчука в Бенфике

Напомним, что Роман переехал в Лиссабон в 2021 году. За него "орлы" заплатили Генту 18,5 миллиона евро. Однако закрепиться в основе украинец не может и чаще всего выходит на смену.

Даже после ухода Дарвина Нуньеса в Ливерпуль основными центрфорвардами команды являются Гонсалу Рамуш и Рафа Силва. За это время Яремчук провел за лиссабонцев 47 матча, отличившись 9 голами и пятью ассистами.

Кстати, другой украинец Руслан Малиновский также близок к смене клуба. Игроком интересуются Ноттингем Форест, Марсель и Тоттенхэм. Украинец даже отказался от перехода во французскую команду , потому что хочет играть в Лондоне.