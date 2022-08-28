Українські гравці цього літа мають попит на футбольному трансферному ринку. Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал, а Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.

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Також близький до зміни клубу Роман Яремчук. Серед претендентів називались Евертон та Севілья. Однак наразі українець близький до повернення в Бельгію.

ЗМІ пишуть, що чемпіон країни Брюгге зробив пропозицію Бенфіці щодо трансферу Яремчука і та погодилась його продати. Причиною цього стало рішення лісабонців не продавати Гонсалу Рамуша, основного центрфорварда.

"Орли" планували заробити близько 20 мільйонів євро на продажу нападника збірної України. Але ЗМІ пишуть, що ця сума буде меншою.

Яремчук не закріпився в Бенфіці

Нагадаємо, що Роман переїхав у Лісабон у 2021 році. За нього "орли" заплатили Генту 18,5 мільйонів євро. Проте стати гравцем основи українець не може і частіше виходить на заміну.

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Навіть після відходу Дарвіна Нуньєса в Ліверпуль основними центрфорвардами команди є Гонсалу Рамуш та Рафа Сілва. За цей час Яремчук провів за лісабонців 47 матчі, відзначившись 9 голами та п'ятьма асистами.

До речі, інший українець Руслан Маліновський також близький до зміни клубу. Гравцем цікавляться Ноттінгем Форест, Марсель та Тоттенхем. Українець навіть відмовився від переходу до французької команди, бо хоче грати в Лондоні.