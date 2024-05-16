Заслуженная награда: украинский легионер попал в "команду года" чемпионата Кипра

Украинец Роман Безус провел замечательный сезон за кипрскую Омонию. Благодаря яркой и результативной игре полузащитник попал в символическую сборную.

Ассоциация профессиональных футболистов Кипра подвела итоги сезона-2023/24. В число лауреатов попал украинский легионер Омонии Роман Безус.

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Безус среди 11 лучших

Бывшего игрока сборной Украины включили в символическую сборную чемпионата Кипра. В одиннадцать лучших вошли: Кенан Пирич (АЭК), защитники Николас Панагиоту (Омония), Иссам Чебаке (АПОЭЛ), Валентин Роберг (АЭК) и Радосав Петрович (АПОЭЛ), полузащитники Дальчо (АПОЭЛ), Гус Ледес (АЭК), Роман Безус (Омония), а также нападающие Вилли Семедо (Омония), Жайро Да Силва (Пафос) и Георги Квилитая (АПОЭЛ).

Интересно, что организаторы также составили вторую по рангу команду. Там оказался бывший форвард киевского Динамо Фран Соль. Таким образом двое экс-игроков "бело-синих" стали лауреатами сезона.

Роман Безус в "команде года" чемпионата Кипра / фото PASP Cyprus

Второе дыхание Безуса