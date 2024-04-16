В субботу, 14 апреля, в чемпионате Кипра Омония на выезде обыграла Анортосис (2:0). Только 10 стартовых минут в поединке смог отыграть Роман Безус.
Читайте также Безус помог Омонии почти гарантировать выход в финал Кубка Кипра: видео гола украинца
Какое повреждение получил Безус
Из-за тяжелой травмы экс-игрок сборной Украины вынужден был покинуть поле. Впоследствии стало известно, что у Романа разрыв ахиллова сухожилия. 33-летний футболист не сможет доиграть сезон и, вероятно, выбыл на шесть месяцев.
О полученной травме Безус сообщил в своем инстаграме.
Давно не было постов, ждал завершения сезона. Но для меня сезон закончился раньше. Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю,
– написал Безус.
Также полузащитник поблагодарил болельщиков, друзей и семью за поддержку. Впрочем, украинский легионер надеется, что его клуб с честью выйдет из трудного положения и удачно завершит сезон.
Феерический сезон Безуса
- Напомним, что Роман Безус перебрался в Омонию из бельгийского Гента летом 2022 года.
- Первый сезон не выдался слишком удачным для украинца. Зато следующий Роман может занести в свой актив.
- Опытный футболист стал настоящим лидером команды и забил 14 голов в 38 матчах. Также на счету креативного хава 10 ассистов. Это самый результативный сезон в игровой карьере Безуса.
- Контракт украинца с Омонией завершается 31 мая, но кипрский клуб имеет опцию продлить его на еще на один сезон.