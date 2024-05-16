Асоціація професіональних футболістів Кіпру підбила підсумки сезону-2023/24. До числа лауреатів потрапив український легіонер Омонії Роман Безус.
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Безус серед 11 найкращих
Колишнього гравця збірної України включили до символічної збірної чемпіонату Кіпру. До одинадцятки найкращих увійшли: Кенан Піріч (АЕК), захисники Ніколас Панагіоту (Омонія), Іссам Чебаке (АПОЕЛ), Валентин Роберг (АЕК) і Радосав Петрович (АПОЕЛ), півзахисники Дальчо (АПОЕЛ), Гус Ледес (АЕК), Роман Безус (Омонія), а також нападники Віллі Семедо (Омонія), Жайро Да Сілва (Пафос) і Георгі Квілітая (АПОЕЛ).
Цікаво, що організатори також склали другу за рангом команду. Там опинився колишній форвард київського Динамо Фран Соль. Таким чином двоє ексгравців "біло-синіх" стали лауреатами сезону.
Роман Безус у "команді року" чемпіонату Кіпру / фото PASP Cyprus
Друге дихання Безуса
- У поточному сезоні Роман Безус зіграв за Омонію 38 матчів, яких забив 14 голів та віддав 10 асистів. Це найрезультативніший сезон в кар'єрі 33-річного футболіста.
- У середині квітня уродженець Кременчука отримав важку травму під час матчу проти Анортосіса у чемпіонаті Кіпру. За прогнозами медиків Безус залишився без футболу на шість місяців.
- За підсумком чемпіонату Омонія фінішувала на четвертому місці та не потрапила до єврокубків.
- Контракт Безуса з Омонією чинний до кінця травня 2025 року.