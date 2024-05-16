Ассоциация профессиональных футболистов Кипра подвела итоги сезона-2023/24. В число лауреатов попал украинский легионер Омонии Роман Безус.
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Безус среди 11 лучших
Бывшего игрока сборной Украины включили в символическую сборную чемпионата Кипра. В одиннадцать лучших вошли: Кенан Пирич (АЭК), защитники Николас Панагиоту (Омония), Иссам Чебаке (АПОЭЛ), Валентин Роберг (АЭК) и Радосав Петрович (АПОЭЛ), полузащитники Дальчо (АПОЭЛ), Гус Ледес (АЭК), Роман Безус (Омония), а также нападающие Вилли Семедо (Омония), Жайро Да Силва (Пафос) и Георги Квилитая (АПОЭЛ).
Интересно, что организаторы также составили вторую по рангу команду. Там оказался бывший форвард киевского Динамо Фран Соль. Таким образом двое экс-игроков "бело-синих" стали лауреатами сезона.
Роман Безус в "команде года" чемпионата Кипра / фото PASP Cyprus
Второе дыхание Безуса
- В текущем сезоне Роман Безус сыграл за Омонию 38 матчей, которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов. Это самый результативный сезон в карьере 33-летнего футболиста.
- В середине апреля уроженец Кременчуга получил тяжелую травму во время матча против Анортосиса в чемпионате Кипра. По прогнозам медиков Безус остался без футбола на шесть месяцев.
- По итогам чемпионата Омония финишировала на четвертом месте и не попала в еврокубки.
- Контракт Безуса с Омонией действует до конца мая 2025 года.