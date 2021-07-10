Рома заинтересовалась защитником сборной Украины Миколенко

Виталий Миколенко все больше привлекает внимание итальянских клубов. Рома заинтересовалась защитником сборной Украины после Евро-2020.

Заинтересованность из Италии растет

Все больше итальянских клубов становятся в ряд за защитником Динамо Виталием Миколенко. 22-летним футболистом заинтересовалась Рома – бывшая команда экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

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По информации местного журналиста Флавио Тассотти, на украинца есть высокий спрос со стороны клубов Серии А. Однако осуществить этот трансфер будет непросто.

"Волки" обратили внимание на игрока обороны после завершения чемпионата Европы-2020 для Украины. Миколенко помог "сине-желтым" переписать историю турнира и выйти в четвертьфинал Евро-2020.

В сезоне 2020/2021 Миколенко сыграл за "бело-синих" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола, отдал 4 ассиста и заработал 3 желтые карточки.

Сообщалось, что левым защитником серьезно интересуется другой итальянский клуб Наполи. "Неаполитанцы" готовы выложить за Миколенко 13-14 миллионов евро. Ранее Наполи проявлял интерес к другому украинского защитнику Николаю Матвиенко, который выступает за Шахтер. Итальянцы оценили способность игрока "горняков" сыграть в центре обороны и на левом фланге.