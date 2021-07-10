Зацікавленість з Італії росте

Все більше італійських клубів стають у ряд за захисником Динамо Віталією Миколенком. 22-річним футболістом зацікавилась Рома – колишня команда екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки.

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За інформацією місцевого журналіста Флавіо Тассотті, на українця є високий попит із сторони клубів Серії А. Однак здійснити цей трансфер буде непросто.

"Вовки" звернули увагу на гравця оборони після завершення чемпіонату Європи-2020 для України. Миколенко допоміг "синьо-жовтим" переписати історію турніру та вийти у чвертьфінал Євро-2020.

Спеціальний портал Transfermarkt оцінюють вартість захисника у 17 мільйонів євро. Контракт Миколенка з чемпіоном УПЛ розрахований до кінця вересня 2025 року. Тому безкоштовно футболіст не дістанеться нікому.