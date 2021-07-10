Заинтересованность из Италии растет

Все больше итальянских клубов становятся в ряд за защитником Динамо Виталием Миколенко. 22-летним футболистом заинтересовалась Рома – бывшая команда экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

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По информации местного журналиста Флавио Тассотти, на украинца есть высокий спрос со стороны клубов Серии А. Однако осуществить этот трансфер будет непросто.

"Волки" обратили внимание на игрока обороны после завершения чемпионата Европы-2020 для Украины. Миколенко помог "сине-желтым" переписать историю турнира и выйти в четвертьфинал Евро-2020.

Специальный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 17 миллионов евро. Контракт Миколенко с чемпионом УПЛ рассчитан до конца сентября 2025 года. Поэтому бесплатно футболист не достанется никому.