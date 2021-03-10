В четверг, 11 марта, Шахтер сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На выезде "горняки" будут противостоять итальянской Роме. Букмекеры оценили шансы дончан в этом матче да и противостоянии в целом.

Для Шахтера матч против Ромы будет иметь довольно принципиальное значение. Ведь команда сыграет против своего бывшего наставника – Паулу Фонсеки, который тренировал "горняков" с 2016 по 2019 год.

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Да и в составе Ромы выступает Генрих Мхитарян, который был звездой донецкого клуба, но со скандалом покинул Шахтер.

В этой паре именно Рома является фаворитом. Как и первого матча, так и прохода в четвертьфинал. Эксперты оставляют мало шансов "оранжево-черным" в первом матче в Риме.

Букмекерская компания Favbet на победу Шахтера принимает ставки с коэффициентом 5,7. В то же время на победу Ромы коэффициент 1,6. Ничья в первом матче – 4,7.

Что касается прохода в четвертьфинал Лиги Европы, то шансы "горняков" несколько лучше, но все равно у Ромы преимущество – 2,75 против 1,55 в пользу итальянского клуба.

Стоит отметить, что Рома в последних матчах наладила игру в защите, став меньше пропускать. И все же букмекеры ожидают, что в этом матче будет немало голов. Коэффициент на ставку ТБ 2,5 – лишь 1,65. А на то, что обе команды забьют в этом матче – 1,74.

Что касается Мхитаряна, то именно у него едва ли не лучший шанс отличиться в этом матче. На его гол выставили коэффициент 2,2. Лучший показатель лишь на гол Борхи Майораля – 2. В составе Шахтера отмечают Жуниора Мораеса – 2,75 на его гол в этом матче.