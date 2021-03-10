Донецкий Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против итальянской Ромы. Эту команду тренирует бывший наставник "горняков" Паулу Фонсека.

В этом сезоне Фонсека уже не впервые будет играть против команд, которые он тренировал. В 1/16 финала Лиги Европы его Рома противостояла португальской Браге, которую он тоже тренировал.

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"Если бы выбор был за мной, я бы не играл. Мне не нравится играть с командами, которые я тренировал, но так складывается. Я бы не играл ни против Шахтера, ни даже против Браги", – заявил Фонсека.

Шахтер он тренировал с 2016 по 2019 год. Ему на смену пришел другой португальский специалист Луиш Каштру.

"Остались те же футболисты, однако модуль игры и тактика изменились. Я использовал схему 4-2-3-1, а сейчас 4-1-4-1. У Шахтера замечательный тренер. Команда играет совершенно по-новому", – рассказал Фонсека.