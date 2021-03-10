У четвер, 11 березня, Шахтар зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. На виїзді "гірники" протистоятимуть італійській Ромі. Букмекери оцінили шанси донеччан у цьому матчі та й протистоянні загалом.

Для Шахтаря матч проти Роми буде мати доволі принципове значення. Адже команда зіграє проти свого колишнього наставника – Паулу Фонсеки, який тренував "гірників" з 2016 до 2019 року.

До теми Мені не подобається грати з командами, які я тренував, – Фонсека про матч з Шахтарем

Та й в складі Роми виступає Генріх Мхітарян, який був зіркою донецького клубу, але зі скандалом покинув Шахтар.

В цій парі саме Рома є фаворитом. Як і першого матчу, так і проходу у чвертьфінал. Експерти залишають мало шансів "помаранчево-чорним" у першому матчі в Римі.

Букмекерська компанія Favbet на перемогу Шахтаря приймає ставки з коефіцієнтом 5,7. Водночас на перемогу Роми коефіцієнт лише 1,6. Нічия у першому матчі – 4,7.

Щодо проходу у чвертьфінал Ліги Європи, то шанси "гірників" дещо кращі, але все одно Рома має перевагу – 2,75 проти 1,55 на користь італійського клубу.

Варто відзначити, що Рома в останніх матчах налагодила гру в захисті, ставши менше пропускати. Та все ж букмекери очікують, що в цьому матчі буде чимало голів. Коефіцієнт на ставку ТБ 2,5 – лише 1,65. А на те, що обидві команди заб'ють в цьому матчі – 1,74.

Щодо Мхітаряна, то саме в нього чи не найкращий шанс відзначитися у цьому матчі. На його гол виставили коефіцієнт 2,2. Кращий показник лише на гол Борхи Майораля – 2. В складі Шахтаря відзначають Жуніора Мораеса – 2,75 на його гол в цьому матчі.