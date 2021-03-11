Итальянская Рома и донецкий Шахтер в четверг, 11 марта, в Риме сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Европы проведет Спорт 24.

Первый матч между Ромой и Шахтером состоится на Олимпийском стадионе в Риме. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. К теме "Горняки" против своих бывших: анонс матча Лиги Европы Рома – Шахтер История встреч Пути команд пересекались в еврокубках трижды. Впервые клубы встретились на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2005/2006. Матч в Риме завершился поражением "горняков" 4:0. В ответном матче Шахтер получил победу 1:0.

Второй раз команды встретились на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/2011. Шахтер прошел итальянцев, одержав победы в двух матчах с общим счетом 6:2.

В сезоне 2017/2018 Шахтер и Рома снова встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда под руководством Паулу Фонсеки Шахтер выиграл домашний матч 2:1, но проиграл на выезде 1:0 и вылетел из турнира.

Пикантности встречи добавляет, что Шахтер встретится с бывшим тренером Паулу Фонсекой, который возглавляет Рому с 2019 года, и футболистом Генрихом Мхитаряном. Рома – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы