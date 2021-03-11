В четверг, 11 марта, Шахтер сыграет на выезде против итальянской Ромы первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Все, что стоит знать об этом матче – в анонсе Спорт 24.

Рома – Шахтер: главное

Что: первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Где: Рим, "Стадио Олимпико"

Когда: четверг, 11 марта, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 2", платформы Oll.tv, Volia Football, Megogo и Sweet.tv, Спорт 24.

Шахтер против Фонсеки и Мхитаряна

Больше всего внимания этот матч привлекает противостоянием донецкого Шахтера и его бывшего тренера – португальца Паулу Фонсеки. Он возглавлял "горняков" в течение трех сезонов – с 2016 до 2019 года. И в свое время Шахтер под его руководством играл против Ромы. В сезоне-2017/18 Шахтер Фонсеки встретился в 1/8 финала Лиги чемпионов с Ромой Эусебио Ди Франческо. В Харькове "оранжево-черные" победили со счетом 2:1, а в Риме хозяева поля выиграли 1:0 и прошли дальше.

Для Фонсеки это не первая встреча с бывшим клубом в этом сезоне. В 1/16 финала Лиги Европы его Рома играла против португальской Браги, которую он тоже тренировал.

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Еще одно внимание будет приковано к фигуре Генриха Мхитаряна. За Шахтер он выступал с 2010 до 2013 года, после чего со скандалом покинул клуб. Далее в его карьере были дортмундская Боруссия, Манчестер Юнайтед, Арсенал, и вот теперь Рома. В римском клубе он находится среди лидеров. На его счету 11 голов и 9 голевых передач во всех турнирах.

Потери Шахтера

На матч в Рим отправились 23 игрока Шахтера. В Украине остался полузащитник Тарас Степаненко

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Рома – довольно крепкий клуб и сложный соперник для Шахтера. "Горняки" не являются фаворитом этого противостояния.

На победу Ромы в этом матче выставили коэффициент 1,62. На то, что Шахтер сумеет победить – 5,6. Ничья в матче – 4,65.

Что касается прохода в четвертьфинал Лиги Европы, то здесь тоже преимущество на стороне итальянской команды – 1,52 против 2,84 на проход Шахтера.