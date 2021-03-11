Італійська Рома та донецький Шахтар у четвер, 11 березня, у Римі зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи проведе Спорт 24.

Перший матч між Ромою та Шахтарем відбудеться на Олімпійському стадіоні у Римі. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

До теми "Гірники" проти своїх колишніх: анонс матчу Ліги Європи Рома – Шахтар

Історія зустрічей

Шляхи команд перетиналися у єврокубках тричі. Вперше клуби зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2005/2006. Матч у Римі завершився поразкою "гірників" 4:0. У матчі-відповіді Шахтар здобув звитягу 1:0.

Вдруге команди зустрілися на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2010/2011. Шахтар пройшов італійців, здобувши перемоги у двох матчах із загальним рахунком 6:2.

У сезоні 2017/2018 Шахтар і Рома знову зустрілися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді під орудою Паулу Фонсеки Шахтар виграв домашній матч 2:1, але програв на виїзді 1:0 та вилетів з турніру.

Пікантності зустрічі додає, що Шахтар зустрінеться з колишнім тренером Паулу Фонсекою, який очолює Рому з 2019 року, та футболістом Генріхом Мхітаряном.

Рома – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи