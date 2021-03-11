У четвер, 11 березня, Шахтар зіграє на виїзді проти італійської Роми перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Все, що варто знати про цей матч – в анонсі Спорт 24.

Рома – Шахтар: головне

Що: перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Де: Рим, "Стадіо Олімпіко"

Коли:, четвер, 11 березня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", платформи Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv, Спорт 24.

Шахтар проти Фонсеки та Мхітаряна

Найбільше уваги цей матч привертає протистоянням донецького Шахтаря та його колишнього тренера – португальця Паулу Фонсеки. Він очолював "гірників" протягом трьох сезонів – з 2016 до 2019 року. І свого часу Шахтар під його керівництвом грав проти Роми. У сезоні-2017/18 Шахтар Фонсеки зустрівся в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ромою Еусебіо Ді Франческо. У Харкові "помаранчево-чорні" перемогли з рахунком 2:1, а в Римі господарі поля виграли 1:0 та пройшли далі.

Для Фонсеки це не перша зустрічі з колишнім клубом в цьому сезоні. В 1/16 фіналу Ліги Європи його Рома грала проти португальської Браги, яку він теж тренував.

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Ще одна увага буде прикута до постаті Генріха Мхітаряна. За Шахтар він виступав з 2010 до 2013 року, після чого зі скандалом покинув клуб. Далі в його кар'єрі були дортмундська Боруссія, Манчестер Юнайтед, Арсенал, і от тепер Рома. В римському клубі він є серед лідерів. На його рахунку 11 голів та 9 гольових передач у всіх турнірах.

Втрати Шахтаря

На матч до Риму відправилися 23 гравці Шахтаря. В Україні залишився півзахисник Тарас Степаненко

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Рома є доволі міцним клубом і складним суперником для Шахтаря. "Гірники" не є фаворитом цього протистояння.

На перемогу Роми в цьому матчі виставили коефіцієнт 1,62. На те, що Шахтар зуміє перемогти – 5,6. Нічия у матчі – 4,65.

Щодо проходу у чвертьфінал Ліги Європи, то тут теж перевага на тороні італійської команди – 1,52 проти 2,84 на прохід Шахтаря.