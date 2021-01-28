Руководство итальянской Ромы недовольно ситуацией, в которой оказалась команда. Поэтому со следующего сезона команду может возглавить Массимилиано Аллегри, который должен заменить Паулу Фонсеку.

Источник: Calciomercato

Рома уже подписала предварительный контракт с Аллегри. При этом точно неизвестно на сколько рассчитано соглашение – два или три года. Однако зарплата наставника составит 4,5 миллиона евро.

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Но Аллегри возглавит Рому только при одном условии – римский клуб получит право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Хотя есть вариант, что Аллегри может быстрее приступить к работе с командой, если результаты Ромы значительно ухудшатся.

Рома пока занимает третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона. Но "волки" опережают четвертый Ювентус лишь на одно очко, имея на один сыгранный матч больше. При этом за три последних матча Рома дважды сыграла с конкурентами за еврокубки – вничью 2:2 с Интером, и проиграла Лацио в принципиальном дерби 3:0.

Кроме того, команда с позором вылетела из Кубка Италии, сначала проиграв Специи в дополнительное время. Но впоследствии команде засчитали техническое поражение за эту игру, ведь тренерский штаб сделал шестую замену в матче.

Для Ромы это техническое поражение стало вторым в сезоне. Еще в первом матче чемпионата Италии команде засчитали поражение за матч с Вероной за неправильно заявленного игрока.

Сейчас Рому возглавляет Паулу Фонсека. Но у бывшего тренера Шахтера конфликты с некоторыми игроками. Среди них и нападающий Эдин Джеко, которого пытаются продать.

Напомним, что в свое время Аллегри тренировал Милан и Ювентус. И с каждой из этих команд выигрывал чемпионат Италии. С Миланом в 2011 году, а с Ювентусом пять лет подряд – с 2015 по 2019. Также четыре раза с туринским клубом он выигрывал кубок Италии.