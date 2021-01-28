Итальянские Интер и Рома могут провести обмен нападающими. Речь идет о футболистах Алексисе Санчесе и Эдине Джеко.

Источник: твиттер Фабрицио Романо

Пока оба клуба находятся на стадии переговоров. Журналист Фабрицио Романо отмечает, что они очень тяжелые.

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Следовательно, к Интеру может перейти Эдин Джеко, а игроком Ромы стать Алексис Санчес. Будет ли это только обмен игроками, или одному из клубов придется доплачивать – не указывается.

Отметим, что у тренера Ромы Паулу Фонсеки конфликт с Джеко. Поэтому в римском клубе и решили продать его. Он даже занимался отдельно от главной команды. Нападающий не попал в заявку на последний матч команды якобы из-за травмы.

Проблема в том, что у Джеко одна из самых больших зарплат в Роме – 7 миллионов евро (столько же получает и Санчес). И мало какой клуб в теперешних условиях готов столько платить. Заинтересованность проявлял Вест Хэм, но сам Джеко не захотел туда переходить.

Кроме того, Рома планировала продать Джеко в команды не из Италии, чтобы не усиливать своих конкурентов. Но желающих купить игрока так и не нашлось.

Еще перед тем было сообщение, что Рома предложила Интеру обменять Джеко и полузащитника Интера Кристиана Эриксена.

Отметим, что Рома рассматривает вариант покупки украинского нападающего Романа Яремчука на замену Джеко.