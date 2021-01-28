Керівництво італійської Роми незадоволене ситуацією, в якій опинилася команда. Відтак з наступного сезону команду може очолити Массіміліано Аллегрі, який повинен замінити Паулу Фонсеку.

Джерело: Calciomercato

Рома вже підписала попередній контракт з Аллегрі. Прим цьому точно невідомо на скільки розрахована угода – два чи три роки. Однак зарплата наставника складе 4,5 мільйони євро.

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Але Аллегрі очолить Рому лише за однієї умови – римський клуб отримає право виступити в лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Хоча є варіант, що Аллегрі може швидше приступити до роботи з командою, якщо результати Роми значно погіршаться.

Рома поки займає третє місце в турнірній таблиці, яке дає право зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону. Але "вовки" випереджають четвертий Ювентус лише на одне очко, маючи на один зіграний матч більше. При цьому за три останні матчі Рома двічі зіграла з конкурентами за єврокубки – внічию 2:2 з Інтером, та програла Лаціо у принциповому дербі 3:0.

Окрім того, команда з ганьбою вилетіла з Кубка Італії, спочатку програвши Спеції в додатковий час. Але згодом команді зарахували технічну поразку за цю гру, адже тренерський штаб зробив шосту заміну в матчі.

Для Роми ця технічна поразка стала другою в сезоні. Ще у першому матчі чемпіонату Італії команді зарахували поразку за матч з Вероною через неправильно заявленого гравця.

Зараз Рому очолює Паулу Фонсека. Але у колишнього тренера Шахтаря є конфлікти з деякими гравцями. Серед них і нападник Едін Джеко, якого намагаються продати.

Нагадаємо, що свого часу Аллегрі тренував Мілан та Ювентус. І з кожною з цих команд вигравав чемпіонат Італії. З Міланом у 2011 році, а з Ювентусом п'ять років поспіль – з 2015 до 2019. Також чотири рази з туринським клубом він вигравав кубок Італії.