Французский ПСЖ может потерять свою главную звезду – нападающего Килиана Мбаппе. Игрок пока не подписал новый контракт с клубом. Поэтому его могут продать.

Источник: Marca

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Во французском клубе хотят продлить соглашение с футболистом, но сам нападающий пока не подписал его.

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Уже в январе 2022 года Мбаппе может подписать предварительное соглашение с новым клубом и покинуть ПСЖ бесплатно.

Поэтому в ПСЖ думают о том, чтобы продать Мбаппе летом 2021 года, если игрок таки не подпишет новое соглашение.

Отметим, что ПСЖ предложил форварду улучшенные условия контракта, в том числе зарплату размером 36 миллионов евро в год. Столько же в парижском клубе получает Неймар. В то же время мадридский Реал, который стремится получить Мбаппе, готов платить ему только 21 миллионо евро.

Кроме Реала, Мбаппе хочет подписать и английский Ливерпуль.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако за 145 миллионов евро. Сейчас игрок оценивается в 180 миллионов евро.