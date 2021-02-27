В воскресенье, 28 февраля, Рома на своем поле сыграет с Миланом в рамках 24 тура Серии А. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению.

Рома – Милан: где смотреть центральный матч Серии А

Матч Рома – Милан состоится в воскресенье, 28 февраля, и начнется в 21:45. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40.

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Смотреть онлайн матч Рома – Милан можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Можно выбрать одну из трех подписок, куда входят трансляции футбольных матчей: "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).

Ситуация перед матчем

Обе команды идут в первой топ-5 лучших. Милан располагается на 2-й позиции, уступая лидеру Интеру только 4 пунктами. Рома находится на 4 позиции, в ее активе 44 очка. Разница между двумя клубами составляет 5 набранных пунктов.

В прошлом туре "россонери" потерпели сокрушительное поражение от лидера Серия А 0:3. Команда Паулу Фонсеки в большинстве не смогла преодолеть скромное Беневенто 0:0.

Милан и Рома 175 раз встречались на одном поле. Здесь существенным преимуществом обладают гости матча – 76 побед. 46 раз победу праздновали хозяева этой встречи. Еще 53 поединка завершились вничью.