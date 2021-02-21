В воскресенье, 21 февраля, Интер уверенно обыграл Милан в матче 23-го тура Серии А – 3:0.

Милан – Интер 0:3

Голы: Мартинес, 5, 57, Лукаку, 66

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Интер открыл счет в начале матча. Лукаку исполнил навес во вратарскую и Мартинес ударом головой переправил мяч в ворота. Вскоре сравнять счет мог Ибрагимович, но с его ударом пяткой справился Ганданович.

Видео первого гола Мартинеса

На 30-й минуте хороший момент упустил Эрнандес, который с 15 метров пробил рядом со штангой. Второй тайм начался с мощного давления Милана. В течение минуты дважды мог забивать Ибрагимович, а также момент был у Тонала, но Ганданович во всех трех эпизодах спас команду. Отбив натиск Милана Интер использовал свой момент. На 57-й минуте Мартинес замкнул прострел Перишича.

Видео второго гола Мартинеса

В середине тайма Лукаку сделал силовой проход и из пределов штрафной попал в ближний угол, сняв все вопросы о победителе.

Видео гола Лукаку

Интер, набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Милан с 49 очками занимает вторую позицию.