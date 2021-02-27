Роман и Милан сыграют 28 февраля в очередном матче Серии А. Букмекеры уже оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Рома – Милан: прогноз

Команда бывшего наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсеки выглядела весьма симпатично в первой части чемпионата, показывая зрелищный атакующий футбол. За 23 тура "волки" одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. С 44 очками в активе римляне занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Интера на девять баллов.

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Перед Фонсекой стоит задача-минимум вывести Рому в Лигу чемпионов, что в прошлом сезоне ему не удалось сделать.

После 23 туров Милан занимает второе место в турнирной таблице элитного дивизиона Италии, отставая от Интера на 4 очка. Команда Стефано Пиоли проиграла 4 матча, столько же раз сыграла вничью, и имеет гандикап над многолетним чемпионом Ювентусом, в 4 балла. Так что, скорее всего, именно два клуба из Милана разыграют между собой чемпионский титул, поскольку туринцам будет сложно отыграть 8 очков.

Матч 24 тура Серии А Рома – Милан состоится в воскресенье, 28 февраля в 21:45.

Прогноз от Favbet на центральный матч тура

Победа Ромы оценена в 2.31. На успех "россонери" дают немножко другие цифры – 3,15. Учитывая равные силы этих двух команд, ничья тоже может стать окончательным счетом встречи – 3,55.

Болельщиков ждет результативный поединок. Эксперты склоняются к тому, что обе команды смогут сменить нули на табло – 1,52.

С каким счетом может завершиться противостояние? На то, что скорее всего в матче будет ничья 1:1 – 6,50.

Смогут ли увидеть любители итальянского футбола пенальти во встрече? Букмекеры считают, что ни один из игроков не будет пробивать 11 метровый удар в матче – 1,50.

Кто отличится во встрече? Златан Ибрагимович – главный бомбардир Милана. Именно на его гол дают лучший коэффициент 2,00. Чуть больше отдают Борхе Майоралю – 2,30.