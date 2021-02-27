У неділю, 28 лютого, Рома на власному полі зіграє проти Мілана у рамках 24 туру Серії А. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню.

Рома – Мілан: де дивитись центральний матч Серії А

Матч Рома – Мілан відбудеться у неділю, 28 лютого, і розпочнеться о 21:45. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40.

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Дивитися онлайн матч Рома – Мілан можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

Ситуація перед матчем

Обидві команди йдуть у першій топ-5 найкращих. Мілан розташовується на 2-й позиції, поступаючись лідеру Інтеру лише 4 пунктами. Рома перебуває на 4 позиції, у її активі 44 очки. Різниця між двома клубами складає 5 набраних пунктів.

У минулому турі "россонері" зазнали нищівної поразки від лідера Серія А 0:3. Команда Паулу Фонсеки у більшості не змогла здолати скромне Беневенто 0:0.

Мілан та Рома 175 разів зустрічались на одному полі. Тут істотною перевагою володіють гості матчу – 76 перемог. 46 разів звитягу святкували господарі цієї зустрічі. Ще 53 поєдинки завершились нічиєю.