Рома – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн 1/2 финала Лиги Европы

Поединок Рома – Манчестер Юнайтед состоится на Олимпийском стадионе в Риме. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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По телевидению матч полуфинала Лиги Европы покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55.

Онлайн-трансляцию матча Рома – Манчестер Юнайтед можно посмотреть на платформе Oll.tv. Но доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен (в зависимости от наполненности пакета).

Также поединок Рома – Манчестер Юнайтед можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.