Защитник Лудогорца Вердон в борьбе сверг на газон Залевского. Оливье смотрел прямо, поэтому случайно наступил ногой на шею футболиста Ромы, пишет 24 канал.

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Жуткий фол, который привел к удалению

Этот эпизод выглядит крайне жутко из-за того, что острые шипы от бутса защитника могли нанести Николо серьезной травме шеи.

Главный судья матча решил просмотреть момент на повторе. После чего грубиян Вердон увидел перед собой красную карточку. Лудогорец доигрывал матч в меньшинстве, ведь удаление произошло на 90-й минуте.

Рома обыграла Лудогорец 3:1.

После поединка Вердон извинился перед Залевским в своем инстаграмме: "Извини за эту ошибку, я смотрел за мячом, удачи в будущем".

Видеообзор матча Рома – Лудогорец (момент с удалением с 4 минуты)