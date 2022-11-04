Захисник Лудогорця Вердон у боротьбі повалив на газон Залевського. Олів'є дивився прямо, тому випадково наступив ногою на шию футболіста Роми, пише 24 канал.

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Моторошний фол, який привів до вилучення

Цей епізод виглядає вкрай моторошно через те, що гострі шипи від бутс оборонця могли нанести Ніколо серйозної травми шиї.

Головний суддя матчу вирішив переглянути момент на повторі. Після чого грубіян Вердон побачив перед собою червону картку. Лудогорець догравав матч у меншості, адже вилучення відбулось на 90-й хвилині.

Рома переграла Лудогорець 3:1.

Після поєдинку Вердон попросив вибачення у Залевського у своєму інстаграмі: "Вибач за цю помилку, я дивився за м'ячем, удачі в майбутньому".

Відеоогляд матчу Рома – Лудогорець (момент із вилученням із 4 хвилини)