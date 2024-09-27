Довбик разочарован упущенной победой Ромы, несмотря на забитый гол в Лиге Европы

В четверг, 26 сентября, состоялись матчи первого тура обновленной Лиги Европы-2024/2025. В одном из них Рома дома принимала Атлетик Бильбао.

Поединок закончился вничью со счетом 1:1. На гол Артема Довбика баски ответили взятием ворот от Айтора Паредеса в конце встречи.

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Результат важнее личных достижений

После финального свистка украинский форвард прокомментировал результат встречи. Он остался недоволен ничьей и поделился мыслями о своей адаптации в римском клубе, сообщает TMW.

"Очевидно, что разочарование есть. В итоге мы получили не то, чего хотели, но мы будем продолжать идти тем же путем.

На самом деле сначала немного была адаптация. Когда вы приезжаете в новую команду, вам нужно время, чтобы найти свое место на поле. Я адаптируюсь к новому тренеру и с каждым матчем становлюсь все лучше и лучше", – сказал Довбик.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел шесть матчей за Рому. В них украинский форвард забил три гола.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 29 сентября против Венеции. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.