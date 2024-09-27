Поєдинок закінчився внічию з рахунком 1:1. На гол Артема Довбика баски відповіли взяттям воріт від Айтора Паредеса наприкінці зустрічі.

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Результат важливіший за особисті досягнення

Після фінального свистка український форвард прокоментував результат зустрічі. Він залишився незадоволений нічиєю та поділився думками про свою адаптацію в римському клубі, повідомляє TMW.

"Очевидно, що розчарування є. В результаті ми отримали не те, чого хотіли, але ми продовжуватимемо йти тим же шляхом.

Насправді спочатку трохи була адаптація. Коли ви приїжджаєте в нову команду, вам потрібен час, щоб знайти своє місце на полі. Я адаптуюся до нового тренера та з кожним матчем стаю все кращим і кращим", – сказав Довбик.

Довідка. У нинішньому сезоні Артем Довбик провів шість матчів за Рому. У них український форвард забив три голи.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 29 вересня проти Венеції. Стартовий свисток пролунає о 16:00.