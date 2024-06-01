Рендеркнех считался аутсайдером встречи против аргентинца, однако был близок к сенсации. Он выиграл первые 2 сета, но после этого у французского теннисиста начались проблемы, пишет 24 Канал.
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Не смог сдержать эмоции
Он без шансов отдал третий сет, а в четвертом уступал 0:2. В третьем гейме Рендеркнех имел шанс сделать брейк, но не реализовал три брейк-поинта.
Это вывело его из равновесия и француз толкнул рекламный щит ногой. Эпизод не выглядел слишком агрессивно, однако имел большие последствия для теннисиста.
Небольшая вспышка ярости привела к травме стопы. Артур сначала был вынужден взять медицинский перерыв, а затем не смог продолжить матч и снялся с турнира.
Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 в пользу Этчеверри.
Как Рендеркнех получил травму: смотрите видео
Отметим, что в 1/16 финала Томас Этчеверри встретится с седьмой ракеткой мира Каспером Руудом. Поединок состоится 1 июня и начнется не раньше 18:30.
Что известно об Артуре Рендеркнехе
- 28-летний французский теннисист
- Сын бывшей теннисистки Виржини Паке
- Действующая 69-я ракетка мира (самое высокое место в рейтинге – 42-е)
- Имеет в своем активе победы на уровне ITF и челленджерах, однако на уровне ATP пока не побеждал
- На турнирах Grand Slam лучший результат продемонстрировал на US Open-2023, когда дошел до 1/16 финала.