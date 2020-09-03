3 сентября Сергей Стаховский во втором раунде грунтового челленджера в Остраве в личном разряде встречался с немцем Матсом Мораингом. Матч завершился скандалом.

При счете 6:1, 6:7, 4:0 в пользу Мораинга Стаховский снялся с матча по медицинским причинам, якобы из-за судороги, пишет 24 канал.

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Скандальная ситуация

На самом деле в четвертом гейме случилась редкая ситуация. Судья ошибся, ведя счет, записав первый розыгрыш, выигранный Стаховским, в пользу Мораинга. Сразу не заметив ошибки, гейм продолжался еще четыре розыгрыша.

Когда Стаховский, продолжая играть по реальному счету, а не по ошибке, указал, что арбитр наверное ошибся, тот ответил, что точно не помнит порядок розыгрышей, но решение не изменит.

Стаховский вызвал супервайзера, но он также не помог. Посмотреть видео, как оказалось, запрещено правилами. Долгие переговоры завершились вызовом врача и отказом от продолжения борьбы украинцем.

Также 3 сентября Стаховскому вместе с шведом Робертом Линдстедом предстоит сыграть в парном четвертьфинале против польского дуэта Кароль Джевецки / Шимон Вальков.