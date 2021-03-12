Самый титулованный теннисист современности Роджер Федерер снялся с турнира ATP в Дубае. Турнир в Дубае с призовым фондом в 2 миллиона долларов начнется 14 марта.

Лучше вернуться к тренировкам

Роджер Федерер после поражения в четвертьфинале турнира в Дохе сообщил, что снялся с турнира в Дубае.

Смотрите также "Король" вернулся: как Федерер впервые победил за 405 дней – видео лучших моментов матча

Я решил, что лучше вернуться к тренировкам,

– объяснил свое решение 39-летний Федерер.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again.

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here.

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. pic.twitter.com/zp65Jt832n — Roger Federer (@rogerfederer) March 11, 2021

Что известно о Федерере

Роджер Федерер вернулся после перерыва в 405 дней. Швейцарец с победы стартовал на турнире в Дохе, одолев Дэна Эванса.

В четвертьфинале Федерер в трех сетах уступил Николозу Басилашвили.

К теме Большая победа, если он сможет выйти на корт, – тренер Федерера о восстановлении теннисиста