Федерер снялся с турнира ATP в Дубае: теннисист вернулся после двух операций
Самый титулованный теннисист современности Роджер Федерер снялся с турнира ATP в Дубае. Турнир в Дубае с призовым фондом в 2 миллиона долларов начнется 14 марта.
Источник:твиттер Роджера Федерера
Лучше вернуться к тренировкам
Роджер Федерер после поражения в четвертьфинале турнира в Дохе сообщил, что снялся с турнира в Дубае.
Смотрите также "Король" вернулся: как Федерер впервые победил за 405 дней – видео лучших моментов матча
Я решил, что лучше вернуться к тренировкам,
– объяснил свое решение 39-летний Федерер.
Что известно о Федерере
- Роджер Федерер вернулся после перерыва в 405 дней. Швейцарец с победы стартовал на турнире в Дохе, одолев Дэна Эванса.
- В четвертьфинале Федерер в трех сетах уступил Николозу Басилашвили.
К теме Большая победа, если он сможет выйти на корт, – тренер Федерера о восстановлении теннисиста
- Федерер вернулся после двух операций на круге. Швейцарец уже снялся с первого "Мастерса" в 2021 году, который состоится в Майами (США).
- После выступления в Дохе он сказал, что хотел бы сыграть на грунте, но для него сезон-2021 начнется на траве.
Поделиться новостью