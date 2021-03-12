Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї: тенісист повернувся після двох операцій
Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї. Турнір у Дубаї з призовим фондом у майже 2 мільйони доларів розпочнеться 14 березня.
Джерело:твітер Роджера Федерера
Краще повернутися до тренувань
Роджер Федерер після поразки у чвертьфіналі турніру в Досі повідомив, що знявся з турніру в Дубаї.
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Я вирішив, що краще повернутися до тренувань,
– пояснив своє рішення 39-річний Федерер.
Що відомо про Федерера
- Роджер Федерер повернувся після перерви у 405 днів. Швейцарець з перемоги стартував на турнірі в Досі, здолавши Дена Еванса.
- У чвертьфіналі Федерер у трьох сетах поступився Ніколозу Басилашвілі.
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- Федерер повернувся після двох операцій на колі. Швейцарець вже знявся з першого "Мастерса" у 2021 році, який відбудеться у Маямі (США).
- Після виступу у Досі він сказав, що хотів би зіграти на ґрунті, але для нього сезон-2021 почнеться на траві.
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