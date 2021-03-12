Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї. Турнір у Дубаї з призовим фондом у майже 2 мільйони доларів розпочнеться 14 березня.

Краще повернутися до тренувань

Роджер Федерер після поразки у чвертьфіналі турніру в Досі повідомив, що знявся з турніру в Дубаї.

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Я вирішив, що краще повернутися до тренувань,

– пояснив своє рішення 39-річний Федерер.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again.

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here.

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. pic.twitter.com/zp65Jt832n — Roger Federer (@rogerfederer) March 11, 2021

Що відомо про Федерера

Роджер Федерер повернувся після перерви у 405 днів. Швейцарець з перемоги стартував на турнірі в Досі, здолавши Дена Еванса.

У чвертьфіналі Федерер у трьох сетах поступився Ніколозу Басилашвілі.

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