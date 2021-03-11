В среду, 10 марта, в Дохе легендарный теннисист Роджер Федерер наконец вернулся на корт. Швейцарец с трудом победил британца Дэна Эванса.

Триумфальное возвращение Федерера

2 часа 26 минут понадобилось Роджеру Федереру, чтобы одержать победу над Дэном Эвансом. Для швейцарского теннисиста эта победа стала первой за 405 дней после перерыва от соревнований. Причиной столь длительного отсутствия спортсмена стали операции на колене.

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Матч дался Роджеру очень сложно. Соперник в стартовой партии нанес швейцарцу немало проблем, но Федерер показал, кто был фаворитом этого противостояния и победил на тай-брейке – 6:7. Следующий сет был уже не в пользу легенды тенниса – 6:3.

В решающем сете Федерер проверил не только свои нервы, но и своих поклонников. Теннисисты уверенно брали геймы на своих подачах. Ключевым стал 11 гейм, когда в партии вперед вышел Роджер и уже не отпустил успех из своих рук – 5:7. Эванс еще в решающем гейма с двойным брейком не защитил свою подачу.

В 1/4 финала в Катаре Федерер встретится с грузином Николозом Басилашвили, который занимает 42 место в рейтинге ATP.

Видео лучших моментов матча Федерер – Эванс