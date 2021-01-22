Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский пошутил над коллегами по цеху – швейцарцев Роджера Федерера и Стэна Вавринки. Стаховский обратился к звездным теннисистам из-за технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

Федерер потеряет лицо, если будет на такое реагировать

После технического поражения сборной Украины Стаховский адресовал твит с претензиями Роджеру Федереру и Стэну Вавринке. В интервью Sport.ua Стаховский рассказал о реакции швейцарцев.

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Если Роджер будет на такое реагировать, то он же потеряет свое лицо. Ему же нельзя быть причастным к любому скандалу. Со Стэном еще не разговаривал, но я его поймаю, с ним мы еще обсудим этот вопрос. Это был маленький троллинг, я понимаю, что они имеют мало влияния на то, что там происходит,

– сказал Стаховский.

Также Стаховский поделился своими переживаниями, когда узнал, что Украина получила техническое поражение.

"Мне было очень неприятно. Но стало смешно после того, как появилась информация о том, что до того играли две команды из разных кантонов с положительными тестами, и это не вызвало никаких проблем", – сказал Сергей.

В то же время Стаховский считает, что Украина может выиграть дело в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

"В регламенте было прописано, что Украина может выставить на матч вторую команду, но не были прописаны временные рамки. Украине дали 24 часа, эти рамки не были прописаны в регламенте УЕФА. Считаю, что этот результат может быть либо аннулирован, или матч все же сыграют", – добавил теннисист.

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