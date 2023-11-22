В Южной Америке прошли матчи 6 тура квалификации на чемпионат мира-2026. В центральной встрече матчдея Бразилия принимала чемпионов мира Аргентину, пишет 24 канал.

По теме Месси с Аргентиной на вершине: Бразилия проиграла третий матч подряд в отборе на ЧМ-2026

Матч на легендарной арене "Маракана" начался с задержкой. Дело в том, что аргентинские фанаты устроили беспорядок на трибунах.

Болельщики гостей вырывали кресла и бросались ими в полицейских. Те в ответ жестко и без разбора избивали их палками. Увидев такое поведение стражей порядка, Лионель Месси забрал команду с поля, из-за чего встречу сместили почти на полчаса.

Полиция, как и в финале Кубка Либертадорес, снова успокаивала людей палками. Там были семьи футболистов. В этот момент мы думали о семьях, о находившихся там людях. Мы волновались больше из-за этого, чем из-за матча, который отошел на второй план. Мы пошли в раздевалку, потому что это был способ немного успокоить ситуацию. Мы были снизу на поле и не могли ничего сделать, но видели, как избивают людей, отбрасывают их назад. Это могло привести к катастрофе. Когда все успокоилось, мы решили выйти к болельщикам, спросили как у них дела, а потом начали играть.

– заявил Месси.

Видео беспорядков на трибунах:

В итоге "альбиселесте" одержали минимальную выездную победу благодаря голу Отаменди во втором тайме. Это вывело Аргентину в лидеры турнирной таблицы.

Читайте также Геополитический союзник России снялся с отбора к ЧМ-2026 по футболу из-за диктаторских прихотей

А вот бразильцы уступили уже в третьем матче подряд и уходят шестыми. Однако формат отбора не выглядит жестким для "селесао". На ЧМ-2026 напрямую попадут 6 из 10 команд зоны КОНМЕБОЛ, а седьмая сыграет в Межконтинентальном плей-офф.