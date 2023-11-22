Бразилия – Аргентина 0:1

Гол: Отаменди, 63.

В Южной Америке продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира-2026. Десять команд зоны КОНМЕБОЛ играют в два круга, пишет 24 канал.

По теме Чемпионат мира-2026: все, что нужно знать о формате квалификации и финальной части

Традиционно фаворитом отборочного турнира является сборная Бразилии, но на этот раз "пентакампеон" неудачно стартовал. Начав с двух побед, подопечные Диниза попали в кризис, не выиграв ни один из следующих трех матчей.

После ничьей с Венесуэлой бразильцы проиграли Уругваю и Колумбии, а этой ночью уступили дома принципиальному сопернику Аргентины. Результат встречи определил единственный гол от Отаменди, который защитник головой забил после углового в середине второго тайма.

Победа позволила действующим чемпионам мира возглавить турнирную таблицу отбора. А вот три поражения подряд опустили Бразилию на шестую строчку, к лидеру аж восемь пунктов. Стоит отметить, что у "селесао" есть немало кадровых проблем.

Читайте также Геополитический союзник России снялся с отбора к ЧМ-2026 по футболу из-за диктаторских прихотей

Сборная не может рассчитывать на Неймара, Винисиуса, Казэмиро, Эдерсона и Милитао. Впрочем, формат отбора позволяет бразильцам почувствовать послабление. На ЧМ-2026 напрямую попадут 6 из 10 команд зоны КОНМЕБОЛ, а седьмая сыграет в Межконтинентальном плей-офф.

Видеообзор матча Бразилия – Аргентина: