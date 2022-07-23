Партнер Месси по сборной может не попасть на ЧМ-2022 из-за бывшей жены

Полузащитник Атлетико и сборной Аргентины Родриго де Пауль рискует пропустить чемпионат мира-2022. Причиной стал разврат хавбека.

Законы Катара запрещают въезд футболисту

По информации источника, футболист находится в процессе расторжения брака со своей женой Камилой Хомс, которой он изменял с певицей Мартиной Стосель.

Дивіться также Зинченко провел первую тренировку в составе Арсенала: яркие фото

Несколько недель назад его жена подала иск разделить имущество, определить финансовую компенсацию и режим посещения детей.

Между тем, согласно законодательству Катара, любое лицо, находящееся под судом, не может въехать в страну. Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапия подтвердил информацию испанских журналистов, но выразил надежду, что конфликт успеют урегулировать.

Что еще ожидает болельщиков в Катаре

Болельщики не смогут выпить алкогольные напитки на стадионах Катара во время ЧМ-2022.

В Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Покупать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.

Однако во время ЧМ-2022 болельщики все же смогут ограниченное время покупать и употреблять пиво в отдельных фан-зонах рядом со стадионами.

Также у организаторов турнира есть проблемы с местами для ночевки болельщиков во время проведения турнира.

Чтобы выкрутиться из ситуации, они решили развернуть большие палатки в пустыне. Аренда самого дешевого – обойдется в 200 долларов за ночь. Жителям будут доступны вода и электричество, но не воздушное кондиционирование. Отмечается, что на тысячу тентов 200 будут иметь дополнительные удобства.

. Родриго де Пауль выступает за "альбиселесте" с 2018 года, сыграв в составе национальной команды 41 матч и забив два гола.