Закони Катару забороняють в'їзд футболісту
За інформацією джерела, футболіст перебуває в процесі розірвання шлюбу зі своєю дружиною Камілою Хомс, якій він зраджував зі співачкою Мартіною Стосель.
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Декілька тижнів тому його дружина подала позов, аби розділити майно, визначити фінансову компенсацію та режим відвідування дітей.
Між тим, згідно із законодавством Катару, будь-яка особа, яка перебуває під судом, не може в’їхати в країну. Президент Футбольної асоціації Аргентини Клаудіо Тапія підтвердив інформацію іспанських журналістів, але висловив надію, що конфлікт встигнуть врегулювати.
Що ще чекає на вболівальників у Катарі
- Вболівальники не зможуть випити алкогольні напої на стадіонах Катару під час ЧС-2022.
- У Катарі заборонено вживати алкоголь у громадських місцях. Купувати спиртне можна лише в окремих готелях та клубах.
- Однак під час ЧС-2022вболіваьники все ж таки зможуть обмежений час купувати та вживати пиво в окремих фан-зонах поряд зі стадіонами.
- Також організатори турніру мають проблеми з місцями для ночівлі вболівальників під час проведення турніру.
- Аби викрутитися з ситуації, вони вирішили розгорнути великі намети у пустелі. Оренда найдешевшого – обійдеться у 200 доларів за ніч. Мешканцям будуть доступні вода та електрика, проте не повітряне кондиціонування. Зазначається, що на тисячу тентів 200 – матимуть додаткові зручності.