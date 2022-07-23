Закони Катару забороняють в'їзд футболісту

За інформацією джерела, футболіст перебуває в процесі розірвання шлюбу зі своєю дружиною Камілою Хомс, якій він зраджував зі співачкою Мартіною Стосель.

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Декілька тижнів тому його дружина подала позов, аби розділити майно, визначити фінансову компенсацію та режим відвідування дітей.

Між тим, згідно із законодавством Катару, будь-яка особа, яка перебуває під судом, не може в’їхати в країну. Президент Футбольної асоціації Аргентини Клаудіо Тапія підтвердив інформацію іспанських журналістів, але висловив надію, що конфлікт встигнуть врегулювати.

До речі. Родріго де Пауль виступає за "альбіселесте" з 2018 року, зігравши у складі національної команди 41 матч і забивши два голи.

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