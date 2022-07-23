Законы Катара запрещают въезд футболисту

По информации источника, футболист находится в процессе расторжения брака со своей женой Камилой Хомс, которой он изменял с певицей Мартиной Стосель.

Дивіться также Зинченко провел первую тренировку в составе Арсенала: яркие фото

Несколько недель назад его жена подала иск разделить имущество, определить финансовую компенсацию и режим посещения детей.

Между тем, согласно законодательству Катара, любое лицо, находящееся под судом, не может въехать в страну. Президент Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапия подтвердил информацию испанских журналистов, но выразил надежду, что конфликт успеют урегулировать.

Кстати говоря. Родриго де Пауль выступает за "альбиселесте" с 2018 года, сыграв в составе национальной команды 41 матч и забив два гола.

Что еще ожидает болельщиков в Катаре