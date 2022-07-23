Зинченко понемногу привыкает к новой команде

Новичок Арсенала Александр Зинченко провел первую тренировку в лондонском клубе. В соцсетях команды опубликовали фото с участием украинского полузащитника.

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Занятие прошло через несколько часов после подписания контракта с лондонцами. Арсенал сейчас находится на собрании в США.



Зинченко на первой тренировке Арсенала / Фото ФК Арсенал

25-летний украинец может дебютировать за Арсенал в товарищеском матче с Челси. Этот поединок состоится 24 июля.



Первая тренировка для Александра / Фото ФК Арсенал

Переход Зинченко в Арсенал: главное

Напомним, что предыдущие пять сезонов Александр провел в составе Манчестер Сити, с которым выиграл четыре чемпионских титула в высшем английском дивизионе.

Ранее сообщалось, что Зинченко подписал соглашение с "канонирами" до конца 2026 года.

Сумма контракта пока также не разглашается. Отмечалось, что лондонскому клубу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона предусмотрены бонусными выплатами.

В первом интервью украинца в Арсенале Александр отметил, что с детства мечтал выступать за лондонский клуб.

Тренер лондонского клуба Микель Артета верит, что новичок поможет команде вернуть менталитет победителя.