Родители защитника Динамо попали в водяную ловушку в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

Ближайшие люди защитника киевского Динамо и сборной Украины Александра Караваева недавно благодаря ВСУ освободились от оккупации. Теперь на семью футболиста упало новое испытание.

6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой экологическую катастрофу. Ближайшие населенные пункты были затоплены до сих пор прибывающей водой. Часть Херсона тоже охвачена водой.

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Вода охватила часть Херсона

К сожалению, в водяной ловушке оказались и родители футболиста киевского Динамо и сборной Украины Александра Караваева, недавно пережившие оккупацию. Журналист Николай Васильков обнародовал фото из дома родителей защитника "бело-синих", которые продолжают жить в Херсоне.

Как видим, рядом уже затоплено, а эвакуация невозможна из-за залитого водой городов. Местные по возможности передвигаются по моторным лодкам и просят о помощи неравнодушных, которые тоже имеют подобные транспортные средства.



Вид из окна родителей Караваева в Херсоне / Фото Николая Василькова



Затопление Херсона / Фото из фейсбука maliarchuk.mk