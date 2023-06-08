6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой экологическую катастрофу. Ближайшие населенные пункты были затоплены до сих пор прибывающей водой. Часть Херсона тоже охвачена водой.
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Вода охватила часть Херсона
К сожалению, в водяной ловушке оказались и родители футболиста киевского Динамо и сборной Украины Александра Караваева, недавно пережившие оккупацию. Журналист Николай Васильков обнародовал фото из дома родителей защитника "бело-синих", которые продолжают жить в Херсоне.
Как видим, рядом уже затоплено, а эвакуация невозможна из-за залитого водой городов. Местные по возможности передвигаются по моторным лодкам и просят о помощи неравнодушных, которые тоже имеют подобные транспортные средства.
Вид из окна родителей Караваева в Херсоне / Фото Николая Василькова
Затопление Херсона / Фото из фейсбука maliarchuk.mk
- Напомним, что в СМИ были слухи, что сезон-2022/2023 станет для Караваева последним в футболку киевского клуба. Динамо планирует омолаживать состав, поэтому простится с ветеранами команды, как это уже сделали с голкипером Денисом Бойко.
- Контракт Караваева с киевлянами рассчитан до конца июня 2023 года. Стороны не садились за круглый стол, чтобы договориться о продолжении сотрудничества.
- В сезоне-2022/2023 Караваев провел в футболке Динамо 30 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.