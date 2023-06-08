6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило екологічну катастрофу. Найближчі населені пункти були затоплені водою, яка досі прибуває. Частина Херсону теж охоплена водою.
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Вода охопила частину Херсона
На жаль, у водяній пастці опинились й батьки футболіста київського Динамо та збірної України Олександра Караваєва, які нещодавно пережили окупацію. Журналіст Микола Васильков оприлюднив світлину з будинку батьків захисника "біло-синіх", які продовжують жити у Херсоні.
Як бачимо, що поруч вже затоплено, а евакуація неможлива через залитий водою міст. Місцеві за можливості пересуваються моторними човнами та просять про допомогу небайдужих, які теж мають подібні транспортні засоби.
Вид з вікна батьків Караваєва у Херсоні / Фото Миколи Василькова
Затоплення Херсона / Фото з фейсбуку maliarchuk.mk
- Нагадаємо, що у ЗМІ були чутки, що сезон-2022/2023 стане для Караваєва останнім у футболку київського клубу. Динамо планує омолоджувати склад, тому попрощається із ветеранами команди, як це вже зробили із голкіпером Денисом Бойком.
- Контракт Караваєва із киянами розрахований до кінця червня 2023 року. Сторони не сідали за круглий стіл, аби домовитись про продовження співпраці.
- У сезоні-2022/2023 Караваєв провів у футболці Динамо 30 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.