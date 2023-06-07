Пострадала и спортивная инфраструктура. Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко прокомментировал ужасающие последствия после разрушения дамбы. Вода затопила 12 гектаров спортивных объектов.

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Коваленко: Вся спортивная инфраструктура Новой Каховки на данный момент затоплена

Глава вспомнил стадион футбольного клуба Энергия, которая прекратила свое существование после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эти фотографии затопленной арены облетели все соцсети и шокировали мир.

Сборная Украины по стрельбе из лука и метание молота остались без тренировочной базы.

Практически сразу ее затопило. У нас же уникальная спортивная инфраструктура – 12 гектаров. Там четыре футбольных поля: центральный стадион Энергии, искусственные покрытия, опилочное поле. Кроме этого, затопило базу сборной Украины по стрельбе из лука и метанию молота,

– отметил Коваленко.

Также мэр Новой Каховки рассказал о проекте реконструкции главной арены Энергии в размере 85 миллионов гривен, который уже даже был оплачен. Город готовился к возвращению команды и ее выступлений в Первой лиге Украины.

Перед затоплением город начал строительство спортивного комплекса стоимостью 700 миллионов и размером на 8 тысяч квадратных километров, который позволял бы тренироваться и соревноваться спортсменам по 22 видам спорта.

Уникальный проект, находившийся на контроле у руководства страны! Новая Каховка находится близко к Крыму, и нам нужно было демонстрировать достижения инфраструктуры, чтобы крымчане поняли, что они совершили большую ошибку, когда приняли кац*пов на свою землю. Но, к сожалению, вся спортивная инфраструктура Новой Каховки на данный момент затоплена,

– рассказал мэр Новой Каховки.

Отметим, что украинская легкоатлетка Анна Рыжикова пригласила российских спортсменов сразиться на затопленном стадионе в Новой Каховке.

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