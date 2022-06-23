Четвертая награда для страны

Женская сборная Украины в командной сабле была составлена ​​из Ольги Харлан, Елены Ворониной, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. На пути в бронзовый финал украинки одержали две победы и потерпела одно поражение, сообщает 24 канал.

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Наши фехтовальщицы взяли верх над Польшей (45:37) и Грецией (45:35), а вот в полуфинале досадно уступили Франции. Хотя в схватке Харлан судейские решения были довольно странными, пошедшими в пользу соперницы Ольги. Украина проиграла француженкам с разницей в два укола – 45:43.



Женская сборная Украины в командной сабле / Фото FIE

В бронзовом матче украинки встретились с оппонентами из Венгрии. Борьба была очень напряженной. Сначала венгры повели в счете, пока в битву не вступила лидер команды Харлан. Дальше преимущество переходило, то в Венгрию, то в Украину.

Заканчивала соревнование за третье место в украинской команде все та же Харлан. Ольга не позволила приблизиться сопернице более чем на четыре укола и принесла стране "бронзу" (45:41).



Призерки соревнований в командной сабле / Фото FIE

Женская сборная завоевала "бронзу" в командной сабле. Эта медаль стала уже четвертой для наших фехтовальщиков на чемпионате Европы-2022.

Все медали Украины на чемпионате Европы-2022